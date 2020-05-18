Более ста миллионов китайцев могут оказаться в самоизоляции

Граждане были уверены, что пандемия оказалась позади, но как бы не так.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. В Китай вновь ужесточили меры в связи с распространением коронавируса. По предварительным данным, в самоизоляции могут оказаться более 108 миллионов человек, проживающих на северо-востоке страны. В некоторых населенных пунктах закрыли школы и прервали транспортное сообщение, а ведь многие были убеждены, что худшие уже позади.

«Это также признак того, насколько хрупким будет процесс возвращения к обычной жизни в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на новую вспышку инфекции может побудить к возвращению строгой изоляции»,

— отмечается в статье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что китайский врач заявил, что власти Уханя скрыли информацию о коронавирусе. Он убежден, что пандемия – это вина специалистов, которые долго умалчивали проблему.