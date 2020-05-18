Петербуржцы снова установили антирекорд по самоизоляции

Индекс опускался до 1,6 балла.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем сообщает сервис «Яндекса». Несмотря на введенный режим самоизоляции, петербуржцы не особо тщательно соблюдают его. Так, в течение дня индекс самоизоляции опускался до 1,6 балла – это значит, что в городе было очень много людей даже для обычного дня, до пандемии.

С наступлением вечера количество граждан на улицах уменьшилось – ближе к девяти часам вечера индекс составлял 3,6 балла. Стоит отметить, что в других городах-миллионниках россияне ведут себя осознанней. Индекс выше в Мурманске и Петрозаводске, а также в Архангельске, Великом Новгороде и Пскове.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19. За сутки в Москве погибло 77 человек, которые сдавали тесты на коронавирус и получали положительные результаты.