Ученые назвали продукты, которые ускоряют старение

В такой еде содержится много консервантов и красителей. Фото: Pixabay

В такой еде содержится много консервантов и красителей. Фото: Pixabay

Ученые из Университета Наварры в Испании перечислили продукты, которые ускоряют старение.

По мнению ученых, старение клеток ускоряет еда с высокой степенью обработки, сообщает La Vanguardia. К таким продуктам относятся, например, хлебобулочные изделия, газированные напитки, разные десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты.

В такой еде содержится много консервантов и красителей, а также сахара, жира и соли, при этом в ней мало витаминов и клетчатки.

Согласно исследованию, употребление такой пищи уменьшает концевые участки хромосом — теломеры. Они укорачиваются с возрастом, однако продукты с высокой степенью обработки ускоряют этот процесс.

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