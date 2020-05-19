Инфекционист рассказала, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю.

«… к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, и освобождаются от такого понятия, как карантин… к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать», — сказала она в эфире передачи «Док-ток» на Первом канале.

Малинникова добавила, что тенденция к снижению заболеваемости в России идет. По ее словам, в ближайшее время пиковых всплесков не ожидается.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 890 863 человека. Скончались 320 130 человек, при этом 1 907 392 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 290 678 человек, умерли 2 722. При этом 70 209 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.