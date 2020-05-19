Таксист с ножом напал на женщину в Мурино

В Мурино женщина сообщила, что на неё напал таксист. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Мурино женщина сообщила, что на неё напал таксист. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленинградской области разыскивают мужчину, совершившего разбойное нападение на 38-летнюю женщину. Он, угрожая ножом, отобрал её вещи.

В полицию 18 мая обратилась потерпевшая. Она сообщила, что в Мурино таксист зашел с ней в дом 11 по проспекту Авиаторов Балтики. После чего достал нож и открыто похитил у неё мобильный телефон и сумку.

Выяснилось, что нападение произошло около 15:00 в холле лифта. В сумке лежали 10 тыс. рублей и банковская карта, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Насилие таксист не применял. С места происшествия скрылся на автомобиле. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Полиция принимает меры по розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга за разбойное нападение в магазине задержали 36-летнего безработного.