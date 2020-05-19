Замучила совесть: обокравший пожилую петербурженку на 160 тысяч в январе сам сдался полиции

Замучила совесть: обокравший пожилую петербурженку на 160 тысяч в январе сам сдался полиции
Пенсионерка лишилась крупной суммы денег. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Петербурга пенсионерка лишилась крупной суммы, согласившись установить реле энергосбережения. Злоумышленник сдался полиции самостоятельно.

Преступный инцидент произошел 31 января. Неизвестный мужчина под предлогом установки реле энергосбережения проник в ее квартиру, откуда похитил 160 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в понедельник, 18 мая, в 11:50 в полицию обратилась 79-летняя пенсионерка, проживающая на проспекте Просвещения, дом №86, корпус 2. В тот же день злоумышленник сам явился в полицию с явкой с повинной. 22-летний безработный полностью сознался в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. У подозреваемого взята подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка согласилась помочь пенсионерке на самоизоляции и лишилась 30 тысяч.

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