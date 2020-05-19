За сутки более 200 петербуржцев в самоизоляции попросили помощи у волонтеров

За сутки более 200 петербуржцев в самоизоляции попросили помощи у волонтеров
Волонтеры помогут пожилым людям. Фото: pixabay.com

В Северной столице добровольцы продолжают помогать горожанам, которые соблюдают режим самоизоляции из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Обо всем стало известно во вторник, 19 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, по состоянию на сегодняшнее утро от горожан на горячую линию 8-800-200-34-11 поступило 256 обращений. Они просили помощи у волонтеров.

Уточняется, что с 27 марта на портале #мывместе зарегистрировали 4 296 волонтеров. Из них успели аккредитовать 3 017 человек, все они успешно прошли обучение и выполнили больше 16 тыс. заявок.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря прошлого года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип Covid-19. 11 марта ВОЗ признала вспышку вируса пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверились более 13 тыс. человек.

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