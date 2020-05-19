В Пулково прилетают вывозные рейсы из Узбекистана и Франции

В Петербурге 19 мая ожидаются вывозные рейсы из Ташкента и Парижа. Из Узбекистана в Пулково прилетят 39 человек, из Франции — 78.

«Большинство пассажиров этих рейсов — жители Петербурга и Ленинградской области», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Всем пассажирам предстоит провести 14 дней на карантине. Иногородние и те, у кого нет возможности изолироваться дома, будут направлены в обсерватор в Курортном районе.

Сразу после прибытия в Пулково пассажиры сдадут анализы на наличие коронавируса. Их багаж пройдет обязательную дезинфекцию. В аэропорту прилетевшие будут изолированы от других пассажиров. К месту проживания или обсервации их доставят на специальных автобусах. Сопровождать пассажиров в дороге будут сотрудники ГИБДД и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

С начала апреля в Россию через Пулково вернулись более 2,2 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург прибыл самолет из Ларнаки.