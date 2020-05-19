В Петербурге полностью перекроют съезд КАД на развязке с Приморским шоссе

Также информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Фото: Baltphoto

Также информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Фото: Baltphoto

С 20 по 22 мая петербуржцев ждут новые ограничения движения: участок КАД на развязке с Приморским шоссе полностью перекроют из-за дорожных работ. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

«Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе», — говорится в сообщении.

Для своевременного оповещения автомобилистов возле участка, где проводится ремонт, установят специальные ограждения и световую сигнализацию, а также соответствующие знаки. Водителей просят заранее планировать объездные маршруты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Итальянскую улицу частично перекроют на два года. Участок от набережной реки Фонтанки до Караванной улицы закрыт с 7 апреля 2020 года по 5 августа 2022-го.