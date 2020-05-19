Во вторник на дороги Петербурга вернулись еще 16 маршруток

В Северной столице возобновляется работа шестнадцати коммерческих маршрутов. Первые маршрутки вернулись на дороги уже во вторник, 19 мая.

Об этом сегодня проинформировало учреждение СПб ГКУ «Организатор перевозок». В частности, вернулся транспорт, следующий до станций метро «Владимирская», «Купчино», «Парнас», «Ладожская», «Удельная», «Проспект Ветеранов», «Сенная площадь», «Озерки», «Проспект Просвещения», «Московская», «Волковская», «Новочеркасская» и «Чёрная речка».

Отметим, что резкое сокращение количества маршрутов общественного транспорта было обусловлено эпидемиологической ситуацией и действующим в городе режимом самоизоляции ввиду эпидемии коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой транспорт вызывает наибольшие опасения у россиян в период пандемии COVID-19.