Во вторник на дороги Петербурга вернулись еще 16 маршруток

Во вторник на дороги Петербурга вернулись еще 16 маршруток
Маршруты возвращаются из-за оживления пассажиропотока. Фото: Baltphoto

В Северной столице возобновляется работа шестнадцати коммерческих маршрутов. Первые маршрутки вернулись на дороги уже во вторник, 19 мая.

Об этом сегодня проинформировало учреждение СПб ГКУ «Организатор перевозок». В частности, вернулся транспорт, следующий до станций метро «Владимирская», «Купчино», «Парнас», «Ладожская», «Удельная», «Проспект Ветеранов», «Сенная площадь», «Озерки», «Проспект Просвещения», «Московская», «Волковская», «Новочеркасская» и «Чёрная речка».

Отметим, что резкое сокращение количества маршрутов общественного транспорта было обусловлено эпидемиологической ситуацией и действующим в городе режимом самоизоляции ввиду эпидемии коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой транспорт вызывает наибольшие опасения у россиян в период пандемии COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
маршрутки общественный транспорт организатор перевозок санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин вступился за обделенных деньгами медиков, работающих с Covid-19
Прокуратура Петербурга обнаружила в Сети браконьерский сайт
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Путин: выплаты по 10 тысяч рублей получат 22 млн детей
Спасатели и пожарные помогают петербургским скорым перевозить пациентов
Во вторник на дороги Петербурга вернулись еще 16 маршруток
Тепло может не вернуться в Петербург до конца мая
Спасатели предупреждают жителей Петербурга о надвигающихся грозах