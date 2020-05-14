Российские туристы назвали самый «заразный» транспорт в период пандемии

Российские туристы назвали вид транспорта, который вызывает у них наибольшие опасения по поводу безопасности в период пандемии Covid-19.

Так, большинство граждан (28%) в сложившихся обстоятельствах назвали самыми ненадежными средствами передвижения круизные лайнеры и автобусы. 26% респондентов заявили, что в настоящее время опаснее всего путешествовать на поездах, 21% опрошенных решили временно прекратить перелеты.

Как сообшила «Лента.ру», ссылаясь на данные исследования сервиса бронирования билетов Biletix, более половины россиян положительно относятся к дополнительным мерам по обеспечению безопасности на транспорте в такое непростое время. 77% уверены, что усиленная санобработка самолетов, частая замена фильтров в кондиционерах, а также раздача масок и перчаток помогут снизить риск заражения, другие 13% заверили, что такие нововведения бессмысленны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Россию вернулся седьмой самолет с военными из Италии.