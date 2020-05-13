В Россию вернулся седьмой самолет с военными из Италии

В Россию вернулся седьмой самолет с военными из Италии
Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием в Италии. Фото: http://mil.ru

В Подмосковье приземлился седьмой самолет из Италии, на родину вернулись российские военные специалисты.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, самолет Ил-76 с военными и спецтехникой на борту приземлился в аэродроме «Чкаловский. Сводный отряд Минобороны выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом в Италии. Военные дезинфицировали медицинские и социальные учреждения от инфекции.

Все прилетевшие проходят термометрию и санитарный контроль. В среду, 13 мая, ожидается прибытие еще двух рейсов с российскими специалистами из Итальянской республики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военные, помогавшие Италии бороться с коронавирусом, возвращаются домой. Россия стала страной, которая предложила Италии свою помощь – туда отправили врачей и технику.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
военные специалисты италия россия самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стал известен срок создания эффективного препарата от коронавируса
В Россию вернулся седьмой самолет с военными из Италии
В Соединенных Штатах могли занизить число жертв коронавируса
Петербург выделит 9 млрд рублей на поддержку бизнеса
Летучая мышь встретилась жителю Петербурга
Женщины могут остаться бесплодными из-за коронавируса
Якутского шамана Габышева отправили в психушку
Американский блогер погиб в день своего 25-летия