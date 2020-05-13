В Россию вернулся седьмой самолет с военными из Италии

Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием в Италии. Фото: http://mil.ru

Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием в Италии. Фото: http://mil.ru

В Подмосковье приземлился седьмой самолет из Италии, на родину вернулись российские военные специалисты.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, самолет Ил-76 с военными и спецтехникой на борту приземлился в аэродроме «Чкаловский. Сводный отряд Минобороны выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом в Италии. Военные дезинфицировали медицинские и социальные учреждения от инфекции.

Все прилетевшие проходят термометрию и санитарный контроль. В среду, 13 мая, ожидается прибытие еще двух рейсов с российскими специалистами из Итальянской республики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военные, помогавшие Италии бороться с коронавирусом, возвращаются домой. Россия стала страной, которая предложила Италии свою помощь – туда отправили врачей и технику.