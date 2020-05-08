Военные, помогавшие Италии бороться с коронавирусом, возвращаются домой

Военные, помогавшие Италии бороться с коронавирусом, возвращаются домой
Самолет доставил россиян домой. Фото: pixabay.com

Первый самолет уже приземлился на родине.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщает Минобороны РФ. Первый самолет российских Воздушно-космических сил с военными прибыл из Италии в Подмосковье. Они помогали в борьбе с коронавирусной инфекцией и наконец смогли вернуться домой.

Напоминаем, что Италия не просто пережила пандемию. Страна занимала первые места по количеству зараженных. Считается, что власти не сразу приняли жесткие меры, что и поспособствовало распространению инфекции. Россия стала страной, которая предложила Италии свою помощь – туда отправили врачей и технику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве объяснили условия масочного режима. Он заявил, что, несмотря на то, что закон работает лишь частично, после ввода масочного режима любого человека, который появился в общественном месте без маски или перчаток

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