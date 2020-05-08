В Москве объяснили условия масочного режима

Гражданам обязательно носить не только маски, но и перчатки.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова. Он заявил, что, несмотря на то, что закон работает лишь частично, после ввода масочного режима любого человека, который появился в общественном месте без маски или перчаток, получит штраф. Данчиков напомнил, как важно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространение коронавируса. Масочный режим вводится как раз для того, чтобы зараженные не могли заразить окружающих в людных местах.

К слову, выход из дома без маски или перчаток будет стоить москвичу четыре тысячи рублей. Режим также объявили в Санкт-Петербурге и некоторых городах Ленобласти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус нашли у 100 сотрудников Банка России. Глава регулятора отметила, что Центробанк — масштабная организация, поэтому полностью избежать случаев заражения, к сожалению, не удалось.