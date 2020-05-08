Коронавирус нашли у 100 сотрудников Банка России

Коронавирус нашли у 100 сотрудников Банка России
Фото: pixabay.com

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что почти сотня сотрудников ЦБ заразились коронавирусом.

Большинство случаев приходятся на Москву, подтвердила Набиуллина в ходе онлайн-видеоконференции в пятницу, 8 мая. Глава регулятора отметила, что Центробанк — масштабная организация, поэтому полностью избежать случаев заражения, к сожалению, не удалось.

Набиуллина также подчеркнула, что ЦБ регулярно тестирует всех сотрудников на коронавирусную инфекцию. Кроме того, на сегодняшний день, 80% штата центрального аппарата работают удаленно. В региональных отделениях около 60-65% сотрудников трудятся дистанционно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вспышка коронавируса произошла на центральной подстанции скорой помощи. Заражены оказались около 30% врачей.

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