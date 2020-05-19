Прокуратура Петербурга уличила местного жителя в предоставлении своих документов для регистрации фирм-однодневок

Прокуратура Приморского района Северной столицы признала виновным местного жителя, который предоставлял свой паспорт для регистрации на его имя подставных организаций.

По информации ведомства, в ноябре 2018 года мужчин предложили финансовое вознаграждение за то, чтобы он выступил в качестве учредителя и директора нескольких коммерческих предприятий. Подразумевалось, что он будет числиться владельцем компаний лишь на бумаге, фактически управляли юрлицами другие люди.

Выяснилось, что его данные использовали злоумышленники для регистрации фиктивных фирм-контрагентов, позволяющих уходить от налогов или отмывать деньги. Дело направлено на рассмотрение в Приморский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Северной столицы будут судить за торговлю алкогольными напитками без лицензии.