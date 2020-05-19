Торговля алкоголем без лицензии на Маршала Захарова привела петербуржца в суд

В Петербурге Арбитражный суд рассмотрел материалы в отношении предпринимателя, который торговал алкоголем без лицензии.

Обо всем стало известно во вторник, 19 мая. Поводом для обращения в суд стали результаты проверки прокуратуры. В ходе визита правоохранителей выяснилось, что в магазине на улице Маршала Захарова продавали спиртное без необходимых документов. В результате вся алкогольная продукция была изъята.

Как сообщила прокуратура города, суд вынес предпринимателю предупреждение.

Пока решение суда в законную силу не вступило.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из магазина на Большой Подъяческой изъяли более 400 литров алкоголя, продаваемого без лицензии. В ходе проверки выяснилось, что Росалкогольрегулирование аннулировало у организации лицензию на реализацию алкогольной продукции.