Из магазина на Большой Подъяческой изъяли более 400 литров алкоголя, продаваемого без лицензии

Из магазина было изъято порядка 600 бутылок объемом более 400 литров. Фото: pixabay

Из магазина было изъято порядка 600 бутылок объемом более 400 литров. Фото: pixabay

Петербургская прокуратура проверила работу магазина в доме на Большой Подъяческой. Продавец торговал алкоголем без лицензии.

Обо всем стало известно сегодня, 17 апреля. Магазин расположен в доме №16. В ходе проверки выяснилось, что Росалкогольрегулирование аннулировало у организации лицензию на реализацию алкогольной продукции. Однако продавец в нарушение закона продолжил им торговать.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате из магазина было изъято порядка 600 бутылок объемом более 400 литров.

В отношении продавца составлен административный протокол. Также материалы проверки направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура восстановила права сотрудника, которому организация задолжала более 120 тыс. рублей.