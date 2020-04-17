Из магазина на Большой Подъяческой изъяли более 400 литров алкоголя, продаваемого без лицензии

Из магазина на Большой Подъяческой изъяли более 400 литров алкоголя, продаваемого без лицензии
Из магазина было изъято порядка 600 бутылок объемом более 400 литров. Фото: pixabay

Петербургская прокуратура проверила работу магазина в доме на Большой Подъяческой. Продавец торговал алкоголем без лицензии.

Обо всем стало известно сегодня, 17 апреля. Магазин расположен в доме №16. В ходе проверки выяснилось, что Росалкогольрегулирование аннулировало у организации лицензию на реализацию алкогольной продукции. Однако продавец в нарушение закона продолжил им торговать.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате из магазина было изъято порядка 600 бутылок объемом более 400 литров.

В отношении продавца составлен административный протокол. Также материалы проверки направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура восстановила права сотрудника, которому организация задолжала более 120 тыс. рублей.

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