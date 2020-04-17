Петербургская организация задолжала сотруднику более 120 тысяч по зарплате

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района провела проверку соблюдения трудового законодательства. Сотрудники наведались в организацию «СПЕЦПРОМСТРОЙ».
Обо всем стало известно пятницу, 17 апреля. Как выяснилось, в обществе с ограниченной ответственностью имеется задолженность по заработной плате свыше двух месяцев перед одним из сотрудников.
Как сообщили в прокуратуре города, работнику задолжали более 126 тыс. рублей.
Материалы проверки были направлены в следственные органы. Уголовное дело возбудили по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура заставила «Жилкомсервис №1» в Колпино погасить 2,5 млн задолженности по зарплате. Выяснилось, что городская организация не выплатила сотрудникам зарплату за февраль настоящего года.