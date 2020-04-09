В Петербурге прокуратура заставила «Жилкомсервис №1» в Колпино погасить 2,5 млн задолженности по зарплате

Прокуратура Северной столицы выявила нарушение трудового законодательства в деятельности «Жилкомсервис №1» по Колпинскому району.

Оказалось, что организация не выплатила сотрудникам зарплату за февраль текущего года. В общей сложности, сумма задолженности составляет 2,6 миллиона рублей. Прокурор вынес представление руководителю организации об устранении нарушения. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении.

Также прокуратура направила соответствующее заявление в суд, чтобы интересы сотрудников отстаивались на основании судебных приказов. В четверг, 9 апреля, в пресс-службе ведомства сообщили, что «Жилкомсервис №1» погасил задолженность в полном объеме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что житель Санкт-Петербурга задолжал жене и дочери 240 тысяч рублей алиментов.