В Петербурге прокуратура заставила «Жилкомсервис №1» в Колпино погасить 2,5 млн задолженности по зарплате

В Петербурге прокуратура заставила &#171;Жилкомсервис №1&#187; в Колпино погасить 2,5 млн задолженности по зарплате
Организация погасила задолженность в полном размере. Фото: pixabay.com

Прокуратура Северной столицы выявила нарушение трудового законодательства в деятельности «Жилкомсервис №1» по Колпинскому району.

Оказалось, что организация не выплатила сотрудникам зарплату за февраль текущего года. В общей сложности, сумма задолженности составляет 2,6 миллиона рублей. Прокурор вынес представление руководителю организации об устранении нарушения. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении.

Также прокуратура направила соответствующее заявление в суд, чтобы интересы сотрудников отстаивались на основании судебных приказов. В четверг, 9 апреля, в пресс-службе ведомства сообщили, что «Жилкомсервис №1» погасил задолженность в полном объеме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что житель Санкт-Петербурга задолжал жене и дочери 240 тысяч рублей алиментов.

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