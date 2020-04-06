Петербуржец, задолжавший дочери более 240 тыс. рублей, стал фигурантом уголовного дела

Мужчина уклоняется от выплат алиментов своей 15-летней дочери.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщили в УФССП России по Санкт-Петербургу. 39-летний местный житель не выплатил своей дочери алименты в размере 240 тысяч рублей. В отношении него уже возбудили административное дело, обязав мужчину выполнять различные работы в течение 40 часов. Тогда сумма задолженности составляла 140 тысячи рублей. Принятые меры не побудили гражданина расплатиться с долгами, так что теперь он предстанет перед судом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за безответственное отношение к ребенку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец заплатил 880 тысяч за долги по алиментам перед дочерью. 54-летний житель Петродворцового района долгое время уклонялся от уплаты алиментов.