В Выборге завершился первый этап капремонта сетей водоотведения

В Выборге введены в эксплуатацию новые трубопроводы. Капитальный ремонт сетей водоотведения начался в зимний период.

Специалисты завершился первый этап капремонта, сообщили в пресс-службе ГУП «Леноблводоканал». Построены сети водоотведения протяженностью более 150 м, проходящие от территории порта до канализационного колодца. Осуществлен капремонт канализационного напорного коллектора протяженностью более 800 м и диаметром 500 мм, подводящего стоки к КНС-3.

«Были разработаны котлованы, организован цех по обработке рукавного покрытия эфирной смолой», — рассказали в «Леноблводоканале».

Трубопроводы введены в эксплуатацию. Благоустройство на участках восстановлено. Сейчас «Леноблводоканал» продолжает работы по капремонту сетей водоотведения на 2-й Южной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГУП «ТЭК СПб» завершил реконструкцию теплосетей на Республиканской улице в Красногвардеском районе Петербурга