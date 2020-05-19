В Выборге завершился первый этап капремонта сетей водоотведения

В Выборге завершился первый этап капремонта сетей водоотведения
Капитальный ремонт сетей водоотведения. Фото: ГУП "Леноблводоканал"

В Выборге введены в эксплуатацию новые трубопроводы. Капитальный ремонт сетей водоотведения начался в зимний период.

Специалисты завершился первый этап капремонта, сообщили в пресс-службе ГУП «Леноблводоканал». Построены сети водоотведения протяженностью более 150 м, проходящие от территории порта до канализационного колодца. Осуществлен капремонт канализационного напорного коллектора протяженностью более 800 м и диаметром 500 мм, подводящего стоки к КНС-3.

«Были разработаны котлованы, организован цех по обработке рукавного покрытия эфирной смолой», — рассказали в «Леноблводоканале».

Трубопроводы введены в эксплуатацию. Благоустройство на участках восстановлено. Сейчас «Леноблводоканал» продолжает работы по капремонту сетей водоотведения на 2-й Южной.

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