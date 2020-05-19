Завершается подготовка плана восстановления экономики России

Министерство экономического развития РФ 25 мая внесет в правительство общенациональный план восстановления экономики России. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на встрече президента Владимира Путина с членами кабинета министров.

Общенациональный план будет синхронизирован с прогнозом социально-экономического развития РФ. Внести данный документ в правительства предстоит в среду, 20 мая.

«Там все поквартально мы спрогнозировали», — приводит слова Решетникова «Интерфакс».

Разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики Владимир Путин поручил по итогам совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса 28 апреля. Представить его необходимо до 1 июня.

По данным источников, общенациональный план будет разбит на три этапа. Основными его показателями станут рост реальных доходов россиян, снижение безработицы и выход на устойчивый рост ВВП.