В Ленобласти расследуют смерть 14-летней девочки, которая нетрезвой уснула в гараже и задохнулась

В городе Кировск Ленинградской области девочка задохнулась в гараже, где уснула после алкогольной вечеринки с друзьями.

Управление Следственного комитета по Ленобласти расследует случившееся. По информации ведомства, вечером 17 мая погибшая вместе со своими сверстниками распивала спиртное в гараже, где друзья остались ночевать. На следующий день алкогольная вечеринка продолжилось, и в какой-то момент девочка решила прилечь.

При этом помещение гаража отапливалось металлической печкой без дымохода. Спустя некоторое время товарищи девушки заметили, что она не подает признаков жизни, о чем незамедлительно сообщили её родителям. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах смерти подростка. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Пионерской улице подростки прыгали по машинам.