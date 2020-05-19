Британские зрители выбрали лучшую песню в истории Eurovision

Организаторы «Евровидение» провели опрос и выяснили, какую песню они считают лучшей в истории международного песенного конкурса.

Как сообщает «Би-би-си», организаторы конкурса составили список из 19 песен, звучавших на «Евровидении» в разные годы и предложили зрителям выбрать самую запоминающуюся.

Так, по мнению телезрителей, величайшей композицией за всю историю «Евровидения» стала песня Waterloo шведской группы ABBA. Они сыграли ее на конкурсе в 1974 году, который тогда принимала Великобритания. Эта композиция возглавила все музыкальные чарты и прославила группу на весь мир.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме. Отметим, что в текущем году «Евровидение» планировалось проводить с 12 по 16 мая, однако чрезвычайная эпидемиологическая ситуация вынудила перенести мероприятие.