«Оскар» 2021 года хотят перенести

Изменения актуальны только для 93-й премии Оскар, которая пройдет в 2021 году. Фото: Pixabay

Изменения актуальны только для 93-й премии Оскар, которая пройдет в 2021 году. Фото: Pixabay

Церемонию вручения премии «Оскар», запланированную на февраль 2021 года, могут отложить на неопределенный срок.

Как сообщает Variety, ссылаясь на источники, академия киноискусств думает над переносом 93-й премии «Оскар». Окончательного решения пока нет, однако такой вариант не исключается.

Собеседник издания заявил, что с большой долей вероятности премию придется отложить. По его словам, все детали, включая возможные новые даты проведения «Оскара», пока находятся в обсуждении. Однако другой источник утверждает, что речи о переносе премии пока не шло.

Ожидается, что на следующем «Оскаре» впервые будут участвовать фильмы, премьеры которых прошли онлайн из-за пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что побороться за премию Оскар в 2021 году смогут фильмы вышедшие онлайн.