Малышева рассказала, кто «роет себе могилу» во время пандемии Covid-19

Малышева рассказала, кто &#171;роет себе могилу&#187; во время пандемии Covid-19
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Люди с лишним весом и диабетом подвержены протеканию коронавируса в тяжелой форме. Такое заявление сделала заслуженный врач России Елена Малышева.

Телеведущая напомнила в своем Instagram, что ожирение часто приводит к диабету и люди с этим заболеванием также особенно уязвимы перед COVID-19. Кроме того, у людей с лишним весом резко снижен иммунитет.

Малышева подчеркнула, что при переедании люди «роют себе могилу ложкой и вилкой».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Малышева озвучила главный симптом для госпитализации при коронавирусе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Елена Малышева инстаграм коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кировском районе ночью горел частный дом
Россиянам хотят смягчить условия для выхода на досрочную пенсию
Россиян предупредили о маскирующихся под курьеров кибермошенниках
В российских больницах нашли 11 тысяч нарушений пожарной безопасности
Малышева рассказала, кто «роет себе могилу» во время пандемии Covid-19
Стала известная возможная дата голосования по поправкам в Конституцию
В Новой Ропше спасатели час тушили дачный дом
Светлана Бондарчук показала фото в купальнике