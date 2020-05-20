Малышева рассказала, кто «роет себе могилу» во время пандемии Covid-19

Люди с лишним весом и диабетом подвержены протеканию коронавируса в тяжелой форме. Такое заявление сделала заслуженный врач России Елена Малышева.

Телеведущая напомнила в своем Instagram, что ожирение часто приводит к диабету и люди с этим заболеванием также особенно уязвимы перед COVID-19. Кроме того, у людей с лишним весом резко снижен иммунитет.

Малышева подчеркнула, что при переедании люди «роют себе могилу ложкой и вилкой».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Малышева озвучила главный симптом для госпитализации при коронавирусе.