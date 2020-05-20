В российских больницах нашли 11 тысяч нарушений пожарной безопасности

В российских больницах нашли 11 тысяч нарушений пожарной безопасности
Пожарные у больницы Святого Георгия. Фото: 78.mchs.gov.ru

Сотрудники пожарного надзора МЧС России с начала текущего года провели около тысячи проверок в стационарах и выявили множество нарушений пожарной безопасности.

Так, за указанный период сотрудники обнаружили 11 тыс. нарушений. Чаще всего в ходе проверок встречались захламленные пути эвакуации и неисправность автоматических систем пожаротушения и электросетей.

Как сообщает ТАСС, из-за выявленных нарушений была приостановлена работа девяти медучреждений. В суды было передано более 190 дел об административных правонарушениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что недовольная лечением в больнице Боткина жительница Петербурга подала в суд на врача.

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