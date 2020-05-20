В Ленобласти мужчину подозревают в смертельном избиении супруги на даче

В Ленобласти мужчину подозревают в смертельном избиении супруги на даче
Мужчина до смерти избил супругу. Фото: pixabay

В Сосновоборском районе Ленобласти правоохранители задержали подозреваемого в причинении супруге смертельных травм. Женщина скончалась на даче.

Трагедия произошла 16 мая в садоводстве «Михайловское». По версии следствия, 55-летняя женщина находилась вместе с супругом в своем доме. После совместного распития алкоголя между супругами разгорелась ссора, в ходе которой мужчина избил жену.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по области, от полученных травм потерпевшая скончалась.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве продавец магазина избил кашлянувшего покупателя. Он набросился на мужчину с бутылкой, ударив жертву по голове.

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