В Ленобласти мужчину подозревают в смертельном избиении супруги на даче

В Сосновоборском районе Ленобласти правоохранители задержали подозреваемого в причинении супруге смертельных травм. Женщина скончалась на даче.

Трагедия произошла 16 мая в садоводстве «Михайловское». По версии следствия, 55-летняя женщина находилась вместе с супругом в своем доме. После совместного распития алкоголя между супругами разгорелась ссора, в ходе которой мужчина избил жену.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по области, от полученных травм потерпевшая скончалась.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

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