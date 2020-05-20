Утром во Всеволожском районе пожар охватил 150 «квадратов» частного дома

Во Всеволожском районе Ленобласти загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Огонь охватил 150 квадратных метров.

Все произошло сегодня утром, 20 мая, в СНТ «Ромашка». Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части в пять часов утра. К месту возгорания были направлены 16 человек на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по области, на ликвидацию возгорания у специалистов ушло два часа.

Причины возгорания выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе ночью горел частный дом. Огонь охватил 80 квадратных метров постройки, его потушили в начале пятого утра.