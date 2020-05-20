Первыми в Петербурге после карантина начнут работать зоопарк и «Манеж»

После выхода из ограничений, введенных из-за сложной ситуации с Covid-19, в Северной столице планируют открыть, в первую очередь, площадки и комплексы с большой территорией.

Так, у посетителей будет возможность сохранять безопасную социальную дистанцию. По словам председателя комитета по культуре Константина Сухенко, планируется, что первыми в рабочий режим войдут ЦПКиО, Ленинградский зоопарк, Музей истории Петербурга, а также Центральный выставочный зал «Манеж».

Как сообщил ТАСС, снятие ограничений начнется с одиночных экскурсий или экскурсий небольшими группами. Полностью работа таких мест восстановится приблизительно через два месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с утра индекс самоизоляции в Северной столице начинает стремительно снижаться, горожане выходят на улицу. Соответствующий показатель снизился до «желтой» зоны.