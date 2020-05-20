С утра индекс самоизоляции в Петербурге начинает стремительно снижаться

С утра индекс самоизоляции в Петербурге начинает стремительно снижаться
Индекс самоизоляции. Фото: скриншот "Яндекс"

Индекс самоизоляции в Петербурге сегодня утром уже опустился ниже четырех баллов. По данным «Яндекса» на 8:10 он составляет 3,3 балла.

Так, в среду, 20 мая, индекс снизился до «желтой» зоны. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на улице довольно много людей. До введения режима самоизоляции показатель к настоящему времени был 1,5 балла.

В Москве соответствующий показатель оказался чуть ниже – 3,2 балла.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря прошлого года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала вспышку инфекции Covid-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре женщины и мужчина стали новыми жертвами коронавируса в Петербурге

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