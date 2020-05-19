Четыре женщины и мужчина стали новыми жертвами коронавируса в Петербурге

В Комитете здравоохранения Петербурга рассказали о пяти новых жертвах коронавируса, погибших за последние сутки.

Подробности смерти выясняла комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и других форм ОРВИ.

Так, среди умерших было четыре петербурженки: самой молодой из них было 55 лет, другой 61, третьей — 82 и четвертой — 90. Также среди жертв коронавирусной инфекции был мужчина, он умер в возрасте 81 года.

Все пациенты страдали от тяжелых хронических заболеваний, не связанных с коронавирусом. Так, у пациентов были выявлены гипертония, атеросклероз сосудов, ожирение, диабет и болезнь сердца. При этом причинами смерти у всех пациентов стала двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге еще четыре стационара перепрофилировались для приема пациентов с коронавирусом.