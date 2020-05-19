В Петербурге еще четыре стационара перепрофилировались для приема пациентов с коронавирусом

В Петербурге еще четыре стационара перепрофилировались для приема пациентов с коронавирусом
Фото: Baltphoto

В ближайшие дни в Северной столице еще четыре медицинских учреждения начали прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом во вторник, 19 мая, уведомили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга. Так, для инфицированных COVID-19 открыл двери стационар городской больницы №15, расположенной на Авангардной улице. Кроме того, переоборудованы для приема коронавирусных пациентов два стационара НИИ нейрохирургии имени Поленова на улице Маяковского, где развернуто 500 коек.

В скором времени планирует начать работу и стационар при городской поликлинике №42 в Московском районе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России уже более 30 тысяч врачей и свыше 77 тысяч человек медицинского персонала получили выплаты за работу с зараженными COVID-19 пациентами. В общей сложности, на выплаты медикам из бюджета выделено 9 млрд рублей.

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