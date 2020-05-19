В Петербурге еще четыре стационара перепрофилировались для приема пациентов с коронавирусом

В ближайшие дни в Северной столице еще четыре медицинских учреждения начали прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом во вторник, 19 мая, уведомили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга. Так, для инфицированных COVID-19 открыл двери стационар городской больницы №15, расположенной на Авангардной улице. Кроме того, переоборудованы для приема коронавирусных пациентов два стационара НИИ нейрохирургии имени Поленова на улице Маяковского, где развернуто 500 коек.

В скором времени планирует начать работу и стационар при городской поликлинике №42 в Московском районе.