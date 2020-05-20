В Михайловском саду от ворон спасли краснокнижную птицу

В самом центре Петербурга спасли птицу, включенную в Красную книгу – осоеда атаковали вороны в Михайловском саду. Если бы не сотрудники Русского музея, пернатого могли заклевать.

Обо всем рассказали в группе «Сады Русского музея» в социальной сети «ВКонтакте». Осоеда обнаружили в Михайловском саду, после чего птицу доставили в ветеринарную клинику, расположенную на Васильевском острове

Осоеды включены в Красную книгу Петербурга, Москвы и Московской области. Их можно заметить в Северной столице в мае. В настоящее время в Михайловском саду и его окружении снизилась численность ворон, благодаря отсутствию целенаправленной подкормки посетителями сада.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге чудом спасли сову со сломанным крылом. Прохожие не смогли пройти мимо больной птицы и решили спасти ее.