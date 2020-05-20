Путин раскритиковал правительство за неясные документы по выплатам врачам

Путин раскритиковал правительство за неясные документы по выплатам врачам
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за плохую проработку постановления о стимулирующих выплатах медикам, работающим с больными коронавирусом.

По словам главы государства, если бы в постановлении правительства о стимулирующих выплатах медработникам изначально были прописаны понятные критерии, вопросов было бы меньше.

В ходе совещания с кабмином и губернаторами Путин также посоветовал не перекладывать ответственность за сбой на губернаторов и главврачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский лидер вступился за обделенных деньгами медиков, работающих с инфицированными Covid-19 пациентами. Он подчеркнул, что все выплаты для медицинских работников должны быть прозрачны.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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