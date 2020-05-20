Надежда Бабкина появилась в эфире впервые после госпитализации

Народная артистка России Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев после госпитализации вернулись к записи эфиров передачи «Модный приговор».

«Все эти дни я наблюдала за программой. Мне было так любопытно!», — рассказала Надежда Бабкина.

Для этого эфира певица выбрала желтый пиджак и леопардовую блузу.

Напомним, 70-летнюю Надежду Георгиевну положили в клинику 1 апреля с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако первые тесты опровергли подозрения врачей. Тем не менее, состояние Бабкиной не улучшалось, её пришлось подключить к аппарату ИВЛ, а затем ввести в медикаментозную кому, чтобы увеличить эффективность лечения.

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