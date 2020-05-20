В Сосновом Бору открыли отделение для лечения коронавирусных больных

Там уже лечат 13 человек с новой инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщается в группе «Минус коронавирус. Ленобласть» в социальной сети «ВКонтакте». В Сосновом Бору заработало отделение для лечения коронавирусх больных. Туда уже направили 13 человек. Отмечается, что в населенном пункте с каждым днем увеличивается количество зараженных. Так, за вчерашний день коронавирусную инфекцию диагностировали у 39 человек, больницы при этом покинули здоровые восемь пациентов. При этом за сутки в Ленинградской области было зарегистрировано всего 75 больных, то есть большая часть из них живет в Сосновом Бору.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России разрабатываются 47 вакцин от коронавируса. Она отметила, что в госреестр медицинских изделий и организаций, производящих медицинские изделия, включены сведения о 24 тест системах. Они осуществляют ПЦР и ИФА диагностику.