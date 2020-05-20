В России разрабатываются 47 вакцин от коронавируса

В России на данный момент разрабатывают 47 вакцин от коронавирусной инфекции на 14 платформах.

«Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», — рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что в госреестр медицинских изделий и организаций, производящих медицинские изделия, включены сведения о 24 тест системах. Они осуществляют ПЦР и ИФА диагностику.

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 308 705 человек, 2972 погибших, выздоровели 85 392 пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 999 235 человек. Скончались 325 125 человек, при этом 1 970 686 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.