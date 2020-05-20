В Петербурге начинаются клинические испытания препарата от коронавируса

В Северной столице начинают проверять на пациентах новый препарат, который должен помочь при осложнениях во время инфицирования Covid-19. На данный момент в России терапию прошли уже 60 человек.

Обо всем стало известно в среду, 20 мая. Речь идет о разработке компании «Биокад», клинические исследования проходят в том числе в больнице имени Боткина и медцентре имени Алмазова. В настоящее время 60 пациентов в российских клиниках, у которых заболевание проходит тяжело, уже получили препарат. Из них 13 человек были выписаны в удовлетворительном состоянии, в отделении реанимации оказались только двое.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», медики считают, что это неплохой результат.

По предварительным данным, пациенты после проведения соответствующих испытания выписываются быстрее на 7-8 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Россия избежала взрывного развития ситуации с коронавирусом.