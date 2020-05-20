Зеленский заявил, что подумает о выдвижении на второй президентский срок

Зеленский заявил, что подумает о выдвижении на второй президентский срок
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подумает о выдвижении на второй президентский срок.

Он отметил, что четырех лет ему может не хватить на выполнение всех предвыборных обещаний. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

Зеленский добавил, что подумает о втором сроке, если увидит большую поддержку украинского народа.

Он также отметил, что помнит о своем намерении перед выборами не выдвигать свою кандидатуру на пост президента повторно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным сложными, но результативными. В ходе переговоров им удалось добиться возвращения 111 человек и встречи в «нормандском формате».

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