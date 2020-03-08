Зеленский рассказал о «жестких» переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным сложными, но результативными.

Украинский лидер подчеркнул, что три года ситуация была «заморожена абсолютно». В ходе переговоров им удалось добиться возвращения 111 человек и встречи в «нормандском формате». Итог это нельзя назвать прорывом, но результаты есть.

«Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», — сказал Зеленский в интервью газете The Guardian.

Напомним, Россия и Украины в сентябре освободили по 35 осужденных и задержанных. В декабре в Донбассе прошел обмен пленными. Киев передал 124 человека, а самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики — 76 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле оценили работу нормандского саммита.