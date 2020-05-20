В Петербурге у мужчины с психическим расстройством отобрали водительские права

В Петербурге у мужчины с психическим расстройством отобрали водительские права
Мужчина больше не сможет водить. Фото: pixabay.com

Считается, что такие водители опасны на дорогах.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга. Ведомство в ходе проверки в сфере безопасности дорожного движения выяснило, что мужчине, страдающему психическим расстройством, выдали водительские права. Отмечается, что управлять транспортом нельзя лицам, страдающим наркоманией, алкоголизмом, психическими заболеваниями, так как они опасны для остальных.

«Прокурор обратился в суд с административным иском о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении указанного гражданина»,

— говорится в сообщении.

Отмечается, что с прокуратурой суд согласился и права были изъяты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, расширяющий права полицейских.

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