Госдума рассмотрит законопроект, расширяющий права полицейских

В Государственную Думу РФ внесен на рассмотрение законопроект, расширяющий права представителей правоохранительных органов.
В частности, полицейские могут иметь полномочия на вскрытие автомобилей и проникновение в квартиры при необходимости задержания. Аналогичные меры могут приниматься в случае угрозы жизни людей. Кроме того, у стражей порядка может прибавиться обстоятельств, при которых разрешается использовать огнестрельное оружие.
Документ, содержащий текст инициативы, появился в среду, 13 мая, в электронной базе Госдумы.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме предложили возможность трудиться на общественных работах для граждан, потерявших свою работу из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции. Автор инициативы, депутат Айрат Фаррахов, напомнил, что аналогичные меры принимались во время кризиса 2008 года.