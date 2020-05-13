Госдума рассмотрит законопроект, расширяющий права полицейских

Согласно тексту законопроекта, полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении обязанностей, если они осуществлялись обоснованно и в установленном законодательством порядке. Фото: Baltphoto

Согласно тексту законопроекта, полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении обязанностей, если они осуществлялись обоснованно и в установленном законодательством порядке. Фото: Baltphoto

В Государственную Думу РФ внесен на рассмотрение законопроект, расширяющий права представителей правоохранительных органов.

В частности, полицейские могут иметь полномочия на вскрытие автомобилей и проникновение в квартиры при необходимости задержания. Аналогичные меры могут приниматься в случае угрозы жизни людей. Кроме того, у стражей порядка может прибавиться обстоятельств, при которых разрешается использовать огнестрельное оружие.

Документ, содержащий текст инициативы, появился в среду, 13 мая, в электронной базе Госдумы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме предложили возможность трудиться на общественных работах для граждан, потерявших свою работу из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции. Автор инициативы, депутат Айрат Фаррахов, напомнил, что аналогичные меры принимались во время кризиса 2008 года.