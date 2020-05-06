Депутат Госдумы придумал, как решить проблему с безработицей в России

Депутат Госдумы придумал, как решить проблему с безработицей в России
Безработные смогут пойти на общественные работы, если поправки примут. Фото: pixabay

Оставшихся без зарплаты россиян предлагают отправить на общественные работы

В Госдуме предложили ввести программу общественных работ для предприятий, которые были вынуждены приостановить работу из-за введенных в России ограничительных мер. С таким предложением выступил зампред комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов.

Он рассказал «Парламентской газете», что соответствующие поправки хотят внести в Трудовой кодекс. Депутат напомнил, что подобные меры были введены во время кризиса в 2008 году. Фаррахов считает, что общественные работы могут сохранить коллективы и доходы россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 1,2 млн россиян официально считаются безработными. Из них 735 тыс. граждан были зарегистрированы в марте-апреле этого года.

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