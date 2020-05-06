Более 1,2 млн россиян официально считаются безработными

Число официально безработных россиян превысило 1,2 млн человек, причем 735 тыс. из них получили этот статус за последние два месяца.
Обо всем сообщил глава Минтруда Антон Котяков. На сегодняшний день в России зарегистрированы 1 млн 243 тыс. безработных граждан. Из них 735 тыс. граждан были зарегистрированы в марте-апреле этого года.
Министр отметил, что на размер пособия по безработице влияет трудовой стаж и размер зарплаты, если человек остался без работы до 1 марта. В случае, если гражданин потерял работу после 1 марта, то им положено пособие в максимальном размере — 12 тыс. 130 рублей.
Кроме того, он напомнил, что за каждого несовершеннолетнего ребенка к пособию по безработице добавляют 3 тыс. рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у России есть два сценария роста безработицы: эксперт настроен оптимистично.