У России есть два сценария роста безработицы: эксперт настроен оптимистично

Эксперт предположил, что первоначальными мерами оптимизации станет снижение зарплат. Наиболее выгодное положение сложится у стабильно зарабатывающих "бюджетников": врачей, учителей, и других работников этой сферы. Фото: pixabay.com

Эксперт предположил, что первоначальными мерами оптимизации станет снижение зарплат. Наиболее выгодное положение сложится у стабильно зарабатывающих "бюджетников": врачей, учителей, и других работников этой сферы. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция оказала крайне негативное влияние не только на систему здравоохранения и непосредственно здоровье людей, но и нанесла масштабный урон едва ли не всем сферам экономики.

Сейчас в России только начинается рост безработицы, вызванный пандемией коронавируса, поэтому предсказать масштаб последствий сложно. Эксперт Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ, считает, что кризис, связанный с массовым сокращением рабочих мест, может развиваться по оптимистичному и пессимистичному сценарию.

По его словам, при более благоприятном раскладе к концу 2020 года уровень безработицы достигнет 5 миллионов человек, увеличившись на 1,5 млн. При наиболее печальном сценарии число безработных вырастет на 3,5 миллиона, достигнув 7 млн человек. Сафонов считает, что в России есть все условия, при которых может быть реализован оптимистичный вариант, передает «Российская газета».

Мерами, позволяющими реализовать положительный сценарий профессор назвал значительное количество людей, работающих в бюджетных организация, сокращение зарплат вместо увольнений в частных предприятия, а также административные отпуска.