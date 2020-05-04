Карантин с пользой: власти Ленобласти предложили жителям заработать 28 тысяч

Карантин с пользой: власти Ленобласти предложили жителям заработать 28 тысяч
Работать предлагается на свежем воздухе. Фото: pixabay

Жителям Ленобласти предложили заработать на общественных работах, несмотря на режим самоизоляции и карантин, которые ввели из-за ситуации с новым вирусом Covid-19.

Обо всем стало известно в понедельник, 4 мая. Губернатор региона Александр Дрозденко утвердил решение по общественным работам, которые начнутся с 12 мая.

Как сообщил телеграм-канал «Тайны ленинградского двора сидят дома», речь идет о тех жителях, кто лишился дохода из-за угрозы распространения коронавируса.

В основном работы будут экологической направленности — уборка обочин вдоль дорог, береговых линий у водоемов и так далее. Заработная плата составит около семи тысяч рублей в неделю. В месяц получится 28 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что решение о смягчении режима самоизоляции в Ленобласти могут принять после праздников.

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Карантин с пользой: власти Ленобласти предложили жителям заработать 28 тысяч
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Решение о смягчении самоизоляции в Ленобласти примут после майских праздников