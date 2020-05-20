В Приморском районе спасали шестерых утят

Они застряли рядом с теплосетью – им угрожала серьезная опасность.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУП ТЭК Санкт-Петербурга. В предприятии рассказали, как спасали шестерых утят, застрявших в небольшом зазоре между землей и трубами теплосетей.

Малыши жалобно пищали, тем самым привлекая к себе внимание. Местные жители вызвали сотрудников спецслужб – МЧС, ГУП ТЭК и зоозащитников. Специалисты прибыли на место и помогли утятам, вернув их к маме-утке. Для того, чтобы они больше не угождали в неприятности, зазоры были закрыты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в аэропорту Пулково прошли ветеринарный контроль тысяча новорожденных утят. Специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям убедились, что ветеринарные сопроводительные документы птиц оформлены по всем правилам, утята здоровы и транспортируются в надлежащих условиях.