В дома престарелых Петербурга больше не принимают новых постояльцев

Переводить постояльцев в другие учреждения тоже нельзя. Фото: pixabay

Переводить постояльцев в другие учреждения тоже нельзя. Фото: pixabay

Главный санитарный врач запретил это в связи с распространением коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем говорится в постановлении Роспотребнадзора. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова настояла на том, чтобы в дома престарелых больше не принимали новых пациентов. То же касается психоневрологических интернатов и детских домов. Те, кто уже проживают там, не могут быть переведены в другие учреждения.

Есть, конечно, исключения – это дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Их будут размещать в социально-реабилитационные центры, но прежде их обследуют медики. На протяжении двух недель дети должны будут соблюдать карантин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном рассказали, как пенсионерам получить выплаты. Гражданам готовы заплатить за соблюдение режима самоизоляции.